De Zerbi su Caicedo: “Gli ho parlato da padre, spero rimanga con noi fino al termine della stagione”

Intervenuto in conferenza stampa per la sfida di FA Cup contro il Liverpool, Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha così parlato di Moises Caicedo, gioiello dei Seagulls entrato fortemente in orbita Chelsea: “È un bravo ragazzo ed è concentrato solo sul Brighton, spero possa rimanere con noi fino al termine della stagione, secondo me sarebbe la soluzione migliore sia per lui che per noi. Posso capire che i grandi club vogliono i nostri giocatori, ma ho parlato con Moises mercoledì e gli ho dato la mia opinione. Penso sia difficile cambiare all’interno di una stagione, si rischia di trovare più problemi, è importante che rimanga altri quattro mesi. Gli parlo da padre, non da allenatore”.

Foto: Twitter Brighton