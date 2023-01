Esclusiva: Moises Caicedo, l’ultima offerta Chelsea. E la richiesta del Brighton

Il Chelsea senza limiti non molla Moises Caicedo, il talentuoso centrocampista centrale classe 2001 in forza al Brighton. Vi avevamo parlato nei giorni scorsi di una proposta di 60 milioni di sterline per il cartellino, bene ora il Chelsea é disposto ad aggiungere eventuali bonus per il ragazzo dell’Ecuador che ha stupito tutti, con la possibilità di inserire una percentuale su futura vendita. La richiesta del Brighton sfonda il muro dei 65 milioni di euro più bonus. Una distanza evidentemente non incolmabile tra domanda e offerta, ma ora bisogna aspettare il nuovo rilancio Blues per regalare a Potter un centrocampista dalle indubbie qualità. Sarà una partita di… cash e resistenza (o giochi al rialzo) Brighton.

Foto: Twitter Brighton