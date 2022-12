Bereszynski-Zanoli, scambio in dirittura. Conferme su Contini e Sirigu

Il Napoli ha chiuso lo scambio Bereszynski–Zanoli con la Samp, verrà formalizzato – come già raccontato – la prossima settimana. Ovviamente il terzino azzurro si trasferisce in prestito secco, mentre il polacco andrà da Spalletti in prestito con diritto di riscatto. Conferme assolute anche sulle situazioni legate a due portieri: Contini ha chiesto di tornare a Napoli per motivi personali, ma farà il terzo. Mentre Sirigu, accostato a diversi club senza che al momento ci sia una trattativa, per il Napoli è assolutamente confermato. La Samp spera sempre di sbloccare Aleksandar Dragovic, primo della lista per la difesa di Stankovic.

Foto: Instagram Bereszynski