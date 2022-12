L’indiscrezione: Bereszynski-Zanoli, vertice la prossima settimana. La richiesta di Contini

Il Napoli sta lavorando alla scambio Bereszynski-Zanoli, una situazione che starebbe bene anche alla Samp visto che prenderebbe un giovane terzino di qualità desideroso di giocare. Ci sono margini per arrivare a un accordo, ma bisogna aspettare il prossimo vertice anche se i contatti sono in corso. Capitolo Contini: il portiere ha chiesto di rientrare a Napoli e di lasciare la Samp per problemi di famiglia. Il Napoli lo vuole accontentare, Contini sarebbe il terzo portiere perché l’intenzione è quella di non privarsi di Sirigu, salvo volontà diverse del diretto interessato.

Foto: Instagram personale