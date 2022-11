Dragovic e la Samp: una pista (confermata) di 4 giorni fa

Aleksandar Dragovic e la Samp: una richiesta precisa di Stankovic, visto che l’allenatore conosce bene il difensore centrale della Stella Rossa. Dragovic-Samp è una notizia della Gazzetta dello Sport di ben 4 giorni fa e che trova conferme. Ma prima il club dovrà fare alcune operazioni in uscita, a meno che non cambi qualcosa a livello societario. Sarà Mattia Baldini ad occuparsi del mercato, rilevando la carica di direttore sportivo, non si capisce bene quale sarà il ruolo di Faggiano e Osti ancora sotto contatto. Nella speranza, per i tanti tifosi Samp, che ci sia presto un raggio di sole.

Foto: Sito Ufficiale Samp