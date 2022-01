BENKOVIC, UN TALENTO DA RITROVARE A UDINE

L’Udinese ha annunciato l’acquisto di Filip Benkovic, difensore centrale croato che si era svincolato dal Leicester, club che lo aveva pagato nel 2018 ben 14.5 milioni di sterline per prenderlo dalla Dinamo Zagabria.

Contratto fino al 2025 per il croato, con l’Udinese che si è assicurato un ottimo rinforzo per la retroguardia. L’Udinese punta a rilanciare un giocatore che appena tre anni e mezzo fa era tra i talenti più seguiti d’Europa nel suo ruolo. Ma in Premier League, Benkovic ha faticato e non poco, tanto da arrivare alla risoluzione del contratto con le foxies. Ora una nuova sfida, in un ambiente tranquillo come Udine, dove potrà lavorare senza troppe pressioni e dimostrare le sue qualità sopite.

Nato a Zagabria, il 13 luglio del 1997, Filip Benkovic, dopo aver vestito tutte le maglie delle rappresentative juniores a partire dall’Under 16, è stato un punto di forza della Croazia Under 21. Prodotto del floridissimo settore giovanile della Dinamo, nel quale si sono formati tra gli altri Kovacic, Pjaca e Kramaric, Filip – a dispetto della giovane età, ha iniziato a guadagnarsi i galloni da titolare in prima squadra, già nella parte iniziale della stagione 2015-16, a 18 anni.

Fisico da granatiere (194 cm per 85 kg), malgrado le leve imponenti Benkovic è abbastanza rapido di gambe ed ha un ottimo senso della posizione, al di là dello strapotere nel gioco aereo. Con la Dinamo, Dal 2015 al 2018, ha collezionato 76 presenze, di cui ben 13 in Champions (compresi preliminari), segnando 6 gol.

Nel 2018, il Leicester scommette sul croato, versando, come detto, 14.5 milioni di sterline nelle casse della Dinamo. Passa subito in prestito al Celtic Glasgow, dove colleziona 25 presenze, segnando due gol. Nell’estate 2019, torna al Leicester, dove resta fino al gennaio 2020, ma non gioca praticamente mai, collezionando solo una presenza nella Carabao Cup.

Nuovo prestito nel gennaio 2020, al Bristol City, dove colleziona 1o presenze, segnando due gol, prima dello stop dei campionati a causa del Covid. Poi ancora prestiti, nell’ottobre 2020, passa all’Oxford, dove, complice un infortunio, ottiene tre presenze, prima di un nuovo prestito, nel gennaio 2021, in Belgio, nel Lovanio, ma anche nelle Fiandre, non gioca mai.

La scorsa estate è tornato al Leicester, dove è rimasto nei primi mesi, senza però mai vedere il campo, fino alla decisione di rescindere il contratto. Nuova esperienza ora in Serie A, a Udine, a provare a rilanciare la sua carriera, visto che non gioca da un anno e mezzo, praticamente.

In passato, era stato anche accostato all‘Inter, prima del suo passaggio al Leicester, per far capire che comunque, di talento, Benkovic ne ha, o almeno ne ha avuto.

Grazie alle sue qualità nel palleggio, Benkovic riesce con grande abilità a impostare l’azione da dietro dando un contributo prezioso anche nella costruzione dell’azione già dalla difesa, spesso con lanci, precisi, per gli attaccanti Nonostante la sua prestanza fisica è dotato comunque di una discreta rapidità, è poi bravo nel posizionamento e nella marcatura oltre a essere fortissimo nel gioco aereo. Una delle sue giocate migliori, però, è il tackle in scivolata, fondamentale messo in mostra parecchie volte nel corso della sua carriera. Insomma, un difensore completo che proverà a rilanciarsi a Udine.

