Ufficiale: Benkovic è un nuovo giocatore dell’Udinese

L’Udinese ha annunciato l’acquisto di Filip Benkovic dal Leicester, il comunicato: “Il pacchetto difensivo bianconero si arricchisce di un nuovo elemento di valore: Filip Benkovic è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ha firmato, infatti, un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025 con opzione per un’ulteriore stagione e rappresenta un’importante aggiunta per la difesa bianconera grazie alla sua fisicità (194 cm), che gli permette di essere molto pericoloso anche in zona offensiva, abbinata alla duttilità che gli permettono di interpretare bene diversi assetti difensivi”