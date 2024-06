Il Como farà un mercato importante, intanto vuole prendere un difensore centrale di qualità. Nelle ultime ore c’è stato un rilancio per Alberto Dossena, classe 1998, in uscita dal Cagliari. La valutazione è di 7-8 milioni, il Como è molto interessato e potrebbe decidere di andare fino in fondo. Per Dossena c’è stato un interesse del Bologna che, però, non molla Brassier del Brest.

Foto: sito Cagliari