Barrenechea-Soulé-Kaio Jorge: tre tavoli Frosinone-Juve dal 12 agosto, affare fatto!

Il 12 agosto vi avevamo parlato di tre tavoli aperti, molto concreti, tra Juve e Frosinone per il trasferimento in Ciociaria di Enzo Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Sono trascorsi dodici giorni e il club neopromosso in Serie A ha definito tutte le operazioni, rispettando la tempistica che vi avevamo dato. Barrenechea è del Frosinone da diversi giorni, Kaio Jorge aveva completamente aperto al club di Stirpe esattamente come Soulé che stava valutando alcune proposte dall’estero, ma non è mai stato vicino alla Salernitana. Dopo Barrenechea, il Frosinone si appresta a ufficializzare altri due colpi dalla Juve, a conferma che il famoso – triplo – tavolo sta per essere completato con una fumata bianca.

Foto: Instagram Juve