Esclusiva: Kaio Jorge apre al Frosinone. Gli scenari

Kaio Jorge ha aperto nelle ultime ore al Frosinone. Notizia importante all’interno di un discorso avviato con la Juve e che porterà all’arrivo del centrocampista Enzo Barrenechea. Ma ora c’è la possibilità di chiudere anche Kaio Jorge, richiesto con insistenza dal Frosinone. L’apertura del brasiliano è importante, ora decide il club ciociaro che potrebbe affondare malgrado gli accordi imminenti per Cheddira. Il Frosinone insisterà anche per Soulé in prestito, una pista possibile soltanto se qualcuno non si dovesse materializzare con un’offerta alla Juve a titolo definitivo.

Foto: Twitter Juventus