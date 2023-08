L’indiscrezione: Frosinone, tre tavoli aperti con la Juve. La situazione

Il Frosinone ha chiesto nelle ultime 72 ore tre calciatori alla Juve in prestito. Il più vicino è il centrocampista Enzo Barrenechea, non siamo ancora allo scambio dei documenti, ma domani dovrebbe essere il giorno giusto per la definizione. Il Frosinone resta comunque in pressing sia per Soulé che per Kaio Jorge, tenendo comunque conto che entrambi hanno altre richieste non soltanto dall’Italia. E confida di sbloccare almeno una di queste situazioni, per Soulé vorrebbe fare un sacrificio in modo da poter regalare a Di Francesco una pedina di qualità.

Foto: Instagram Juventus