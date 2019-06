Barella e l’Inter: il nostro dossier parte da giugno 2018. La ricostruzione

Nicolò Barella e l’Inter, una rincorsa lunga, lunghissima, che inizia la scorsa estate. Per la precisione da giugno 2018, quando vi avevamo raccontato come i nerazzurri avessero ottenuto una corsia preferenziale per il centrocampista sardo in virtù degli ottimi rapporti con il club di Giulini e con l’agente del classe ’97 (Beltrami, lo stesso di Nainggolan). Poi vi abbiamo costantemente aggiornato sul pressing dell’Inter, che aveva mantenuto i contatti consolidando la pole. Dall’estate 2018, con il nostro dossier ci spostiamo al 19 ottobre, quando abbiamo titolato: “Il retroscena: Barella alle stelle, ma l’Inter ha un paio di vantaggi“, confermando la solida posizione del club di Suning per il gioiello rossoblù, sempre più protagonista in Sardegna e anche con la maglia azzurra alla corte di Mancini. Poi a gennaio vi abbiamo ribadito come Barella fosse sempre un chiodo fisso dell’Inter, che ormai aveva accumulato un importante vantaggio, difficilmente colmabile dalle concorrenti. Non solo, il 24 gennaio scorso avevamo documentato anche un blitz di Ausilio a Cagliari: il direttore sportivo aveva cenato al ristorante Su Cumbidu in via Napoli, aveva posato per qualche selfie, si è rifiutato di scattare una foto dinanzi al cartello “Barella non si tocca” (in calce le immagini). E anche se la sua presenza è stata ufficialmente spiegata con motivazioni di… relax personale, è inevitabile pensare come Nicolò Barella fosse sempre più al centro delle attenzioni nerazzurre in vista dell’estate. Certificati il no al Napoli (gennaio 2019) e l’impossibilità da parte del Chelsea di finanziare l’operazione (confermata da Zola), l’Inter ha mantenuto il pallino in mano senza mai perderlo. Memorizzata la valutazione del cartellino (circa 50 milioni), si parte da una base cash di 35-36, ora bisogna aspettare che il club nerazzurro e il Cagliari si mettano d’accordo sulle contropartite (ve ne parliamo a parte). Barella e l’Inter, una pista spianata dalla scorsa estate…

Foto: Sito ufficiale Cagliari