Bakayoko puntualissimo a Roma: ora le visite per il Napoli

Bakayoko e il Napoli: vi avevamo detto che stamattina sarebbe arrivato a Roma per le visite mediche, ed è andata esattamente così. Il centrocampista, di proprietà del Chelsea, si sottoporrà ai test a Villa Stuart per legarsi al club di De Laurentiis. Operazione in prestito secco, ci sarà poi tempo per parlare eventualmente di riscatto. Ma era troppo importante regalare a Gattuso il centrocampista ideale per il 4-2-3-1. Un sì arrivato a sorpresa giovedì scorso, come vi abbiamo raccontato in esclusiva. E oggi Bakayoko svolge le visite per il Napoli…

Foto: Instagram personale