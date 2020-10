Esclusiva: Bakayoko ha detto sì a Gattuso! Il Napoli vuole provarci

Il Napoli cerca un centrocampista e vuole sfruttare il grande feeling tra Tiemoué Bakayoko e Rino Gattuso. C’è di più: il centrocampista di proprietà del Chelsea ha aperto completamente al suo allenatore che vorrebbe ritrovare a Napoli. Ci sono fitti dialoghi in corso, serve uno sforzo da parte di De Laurentiis ma il Chelsea è già stato allertato. Negli ultimi giorni, dopo lo stand-by con il Milan, Bakayoko ha ricevuto proposte da Herta Berlino e Paris Saint-Germain, ma i discorsi non sono per ora andati avanti. Ora il Napoli si è inserito e vuole fare un grande regalo a Gattuso. Di sicuro ci proverà fino in fondo contando sulla totale disponibilità di Bakayoko.

Foto: instagram personale