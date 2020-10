Bakayoko domani a Roma: storia di un inseguimento Napoli più veloce della luce

Bakayoko al Napoli: una trattativa importante, molto importante, che si è sviluppata e si è conclusa nel giro di 48 ore scarse. Giovedì sera vi avevamo raccontato a sorpresa non soltanto l’interesse ma soprattutto il sì totale che il centrocampista di proprietà del Chelsea aveva detto a Gattuso. E da quel momento è stata una volata, un inseguimento concretizzatosi, l’inseguimento più veloce della luce. Per la felicità dello stesso Gattuso che non cercava un centrocampista con queste caratteristiche per il 4-2-3-1 semplicemente perché cercava soltanto lui, Bakayoko in persona. Ringhio lo conosceva e apprezzava fin dai tempi del Milan, adesso lo riavrà, il colpo ideale per completare ancora di più una rosa molto competitiva come quella del Napoli. Bakayoko è atteso domattina a Roma per le visite, più veloce della luce…

Foto: instagram personale