Bakayoko al Napoli: è fatta! Tutto in meno di 48 ore

Bakayoko al Napoli: è fatta. C’è il via libera del Chelsea, operazione in prestito secco, ci sarà tempo e modo per parlare dell’eventuale diritto di riscatto. Un’operazione importantissima per il 4-2-3-1 di Gattuso. Soprattutto un’operazione che si è consumata in meno di 48 ore: la nostra esclusiva a sorpresa era di giovedì 1 ottobre alle 22,18 quando Bakayoko aveva detto sì a Gattuso. Da quel momento una volata con il Chelsea, l’ottimismo crescente delle ultime ore, ora gli aspetti burocratici con visite nelle prossime ore e firma. Un grande colpo per le ambizioni del Napoli.

Foto: twitter Chelsea