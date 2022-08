Anche Raspadori a Roma: è pronto per le visite con il Napoli

Giacomo Raspadori sarà il nuovo attaccante del Napoli. Come anticipato nella giornata di ieri, il calciatore è appena giunto a Roma per svolgere le visite mediche a cui farà seguito la firma del contratto con il club azzurro e l’inizio della nuova avventura agli ordini di Spalletti. Le cifre dell’operazione sono quelle annunciate: 5 milioni di prestito oneroso, altri 25 per l’obbligo più 5 di bonus (1 milioni a stagione per tre anni in caso di qualificazione Champions degli azzurri, altri 2 milioni legati a gol e rendimento dell’attaccante). A proposito dell’ingaggio, invece, il classe 2000 guadagnerà 2.5 milioni a stagione.

Foto: Instagram Sassuolo