Raspadori countdown. E con Simeone è un Napoli versione lusso

Giacomo Raspadori e il Napoli: siamo in pieno countdown. La svolta di oggi è l’anticamera della fumata bianca: operazione da 5 milioni più 25 con obbligo di riscatto più altri 5 milioni di bonus (3 in caso di qualificazione Champions nei prossimi tre anni, 2 legati ai gol e agli assist dell’attaccante). Il Napoli conta di fare tutto entro domani, ha prenotato le visite per venerdì con la possibilità di anticipare. E per Simeone gli avvocati stanno per riconsegnare i contratti firmati in modo da provvedere al tanto invocato annuncio. Gli accordi tra Napoli e Verona erano stati blindati, ora l’ultimo passaggio. Raspadori più Simeone: è un Napoli versione lusso, tenendo conto di Ndombele in arrivo per le visite. Presto ripartiranno i dialoghi con il Paris Saint-Germain per la cessione di Fabian Ruiz e il coinvolgimento di Navas, altra situazione da seguire. Tenendo conto che il Napoli prima dovrà risolvere in qualche modo la questione Meret che ha un contratto in scadenza.

Foto: twitter Azzurri