Esclusiva: Raspadori al Napoli, il Sassuolo rinuncia ai bonus Europa League. I dettagli

Chi aveva fatto saltare Giacomo Raspadori al Napoli, probabilmente dovrà fare qualche passo indietro. Oggi è stata una giornata importante: De Laurentiis in vacanza, ma contatti frenetici tenuti dall’agente Tinti. E una giornata importante sulla strada che sta per portare Raspadori al Napoli, bisognava avere molta pazienza. Il Sassuolo ha rinunciato ai bonus relativi all’eventuale qualificazione in Europa League del club azzurro, ma ha aumentato quelli per la qualificazione Champions. Dai 500 mila originariamente pattuiti al milione a stagione per tre anni. Gli accordi per gli altri due milioni di bonus, legati a gol e assist dell’attaccante, erano già stati raggiunti. La base fissa di 30 milioni (5 milioni più 25 con obbligo di riscatto) sarà l’ultimo passaggio per arrivare alla definitiva quadratura. Il Sassuolo è pronto a liberare Raspadori, ha chiesto chiusura entro domani. E domani è il giorno per tagliare il traguardo, all’interno di un’operazione mai saltata e con la concreta possibilità di arrivare alla soluzione entro domani.

Foto Twitter Sassuolo