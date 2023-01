Anche la Sampdoria in campo per Vialli: riscaldamento con la numero 9

La Sampdoria regala l’ennesimo omaggio a Gianluca Vialli, come accaduto per il match tra Chelsea e Manchester City. La squadra di Stankovic è infatti scesa in campo per il riscaldamento indossando la numero 9, appartenuta proprio all’ex attaccante. Questo è quanto appare sui canali social della Sampdoria:

foto: profilo Twitter Sampdoria