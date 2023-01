Il Chelsea omaggia Vialli: Blues in campo con la numero 9

Il Chelsea affronterà il Manchester City in FA Cup alle 17:30, i Blues però non dimenticano Gianluca Vialli e scenderanno in campo con la maglia numero 9, storicamente appartenente all’attaccante italiano. Prima del fischio di inizio si osserverà inoltre un minuto di silenzio.

Foto: profilo Twitter Chelsea