Vialli nel cuore: la commozione dei tifosi Samp. Il video

Da pochi minuti Sampdoria e Napoli sono in campo, ma tutti gli sguardi e tutti i cuori sono rivolti verso Gianluca Vialli e la prematura scomparsa dopo una lunga malattia. Lo stadio Marassi è stato tappezzato all’esterno di qualsiasi ricordo che potesse riguardare Luca e un grande amore che resterà in eterno. Ecco un video che testimonia quanti accaduto fino a pochi minuti prima della partita. La commozione poi si è trasferita dentro lo stadio, con il coinvolgimento di Sinisa Mihajlovic, in un pomeriggio davvero toccante.

Video: Manuel Parlato