Tutto confermato: Alvini nuovo allenatore dello Spezia

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore dello Spezia. L’ex Perugia, come vi stavamo raccontando da qualche giorno, era tra i papabili per sedere sulla panchina del club ligure. Qualche giorno fa il tecnico aveva risolto il suo contratto con la Cremonese. Ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. La notizia è stata resa nota dallo Spezia la propria pagina Twitter.

Foto: Facebook Alvini