L’indiscrezione: Alvini ha risolto con la Cremonese. Ora lo Spezia

Massimiliano Alvini ha risolto pochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato alla Cremonese per un’altra stagione. Tutto secondo i passaggi indicati e che vi avevamo anticipato. Ora l’allenatore sarà libero di legarsi allo Spezia per la prossima stagione, con la firma prevista nella giornata di domani. Di seguito il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Massimiliano Alvini per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Alvini per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali”.

Foto: Instagram Cremonese