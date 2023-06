Esclusiva: Alvini tratta la risoluzione con la Cremonese. Lo Spezia aspetta

Massimiliano Alvini sta trattando la risoluzione di contratto con la Cremonese, ulteriore conferma che ha un discorso impostato con un altro club. Tutti gli indizi portano allo Spezia che nei giorni scorsi aveva cercato anche Baroni, avevamo raccontato come Alvini fosse in lista in una posizione importante. Adesso la possibile svolta, anche perché Baroni aspetta una risposta dal Verona dopo i contatti anticipati nei giorni scorsi. L’Hellas, però, deve prima decidere su Bocchetti.

Foto: Instagram Cremonese