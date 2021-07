Alexis Ferrante e il Foggia: sia fatta la volontà di Zeman

Alexis Ferrante e il Foggia: una lista inedita che vi abbiamo svelato lo scorso 10 luglio. Un attaccante importante per la Serie C, una precisa richiesta di Zeman. Ferrante è in uscita dalla Ternana, anche il Catanzaro aveva provato a rilanciare ma – come spiegato un paio di giorni fa – l’effetto Zeman ha fatto la differenza.

E Ferrante non ha saputo resistere alla tentazione di andare dall’allenatore tornato in Puglia dove è stato spesso protagonista. Ora mancano gli ultimi dettagli, quasi due settimane dopo la prima irruzione del Foggia.

Foto: Twitter Ternana