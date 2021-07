L’indiscrezione: Alexis Ferrante in uscita da Terni, c’è la svolta Foggia

Alexis Ferrante lascerà la Ternana che cerca un grande attaccante come Alfredo Donnarumma. Ci sono diverse proposte dalla Serie C per Il classe 1995 che ha ancora due anni di contratto con gli umbri. Ma l’effetto Zeman può fare la differenza: il Foggia, infatti, si sta avvicinando e la svolta è vicina.

FOTO: Twitter Ternana