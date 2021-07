Il retroscena: Ferrante, il Catanzaro spinge. Ma c’è l’effetto Zeman

Il Catanzaro è molto attivo sul mercato. Ieri sera vi abbiamo parlato del pressing in corso e della volontà di chiudere per Alexis Ferrante, attaccante in uscita dalla Ternana. Il Catanzaro ha programmato un appuntamento per la giornata di oggi, vorrebbe arrivare agli accordi dopo aver definito gli affari Vandeputte e Rolando, si avvicina anche Cinelli dal Vicenza.

Ma c’è un ostacolo da non trascurare: l’effetto Zeman. Il Foggia, come già anticipato, ha messo Ferrante in cima alla lista per l’attacco, una situazione da non sottovalutare.

Foto: Twitter Ternana