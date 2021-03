Aguero si sfoga durante la partita: “Non mi passano la palla”

Dopo la vittoria con il Borussia M’Gladbach, in Champions League, monta il caso Sergio Aguero al Manchester City.

El Kun ha sfogato la sua frustrazione con un membro dello staff accusando i compagni di ignorarlo: “Non mi passano la palla”.

Non è un momento facile per l’attaccante classe 1988, che non sta segnando con continuità, in Premier ha trovato la rete contro il Fulham, dove non segnava da oltre 400 giorni.

Il giocatore è in scadenza al 30 giugno e questi dovrebbero essere i suoi ultimi mesi al City. Secondo AS, il suo futuro potrebbe essere molto probabilmente al Barcellona.

Foto: Mundo Deportivo