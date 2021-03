Aguero torna al gol: non segnava da gennaio 2020 (417 giorni)

Nella vittoria per 3-0 del Manchester City in casa del Fulham al Craven Cottage Stadium arriva la bella notizia della fine del digiuno del “Kun” Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha trovato il gol, su rigore, segnando il 3-0: Aguero non segnava dal gennaio 2020, esattamente 417 giorni fa, dalla sfida contro lo Sheffield United.

Un digiuno lunghissimo, dovuto dal lockdown dell’anno scorso e anche da una serie di infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dai campi di gioco.

Aguero è uno degli attaccanti più appetibili per il prossimo mercato estivo. L’argentino, classe 1988, è in scadenza a giugno 2021 e al momento non sembra dover rinnovare con il City.

Foto: Twitter Man. City