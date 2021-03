As: Aguero vicino alla firma con il Barça. Il suo arrivo, però, potrebbe dipendere dal futuro di Messi

Continuano le voci di mercato sul futuro di Sergio Aguero, punta del Manchester City ieri tornata al gol. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, l’argentino, in scadenza di contratto con il City, sarebbe vicino a firmare con il Barcellona fino al giugno 2023. As scrive, infatti: “Joan Laporta ha un accordo con l’argentino che arriverà gratuitamente dal Manchester City come farà Èric García“.

Un’operazione, quella che potrebbe portare El Kun in Catalogna, legata a filo doppio, secondo gli spagnoli, con il rinnovo di Leo Messi. Sempre As, difatti, scrive sul punto: “Impossibile non interpretare la stretta firma di Aguero con il rinnovo di Messi. C’è anche la possibilità che il suo arrivo sia condizionato al rinnovo del dieci blaugrana e che Aguero stia aspettando di conoscere il futuro di Messi prima di dare il sì definitivo al Barca“.

Foto: twitter City