Acerbi-Inter, Camara-Roma: via libera in arrivo

Thiaw al Milan. Chalobah blindato per ora dal Chelsea. Nessuna novità su Akanji. Adesso non resta che completare il giro dei difensori centrali, ormai ci siamo. La Roma prenderà, ovviamente per il centrocampo, Mady Camara dall’Olympiacos, come raccontavamo ieri sarà prestito oneroso con diritto di riscatto. L’Inter aspetta Francesco Acerbi tra domani e dopodomani, torniamo ai movimenti per la difesa, ormai ci sono gli accordi per il prestito con diritto di riscatto e con la rinuncia del difensore centrale alle mensilità di luglio e agosto. Viaggiamo spediti verso il traguardo.

Foto: twitter Lazio