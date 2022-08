Roma: prima la Juve, poi Camara e (soprattutto) il Gallo

La Roma si appresta ad affrontare la Juve per una sfida molto indicativa che può dare ulteriori indizi sulle ambizioni giallorosse. E subito dopo chiuderà altre due operazioni di mercato: stiamo parlando del centrocampista Mady Camara e del Gallo Belotti. I discorsi con l’Olympiacos stanno procedendo spediti in prestito oneroso con diritto di riscatto, la Roma è convinta di poterla spuntate senza l’obbligo di riscatto. Belotti è pronto a raggiungere la Capitale, dopo la cessione di Felix alla Cremonese, per sottoporsi alle visite. Arrivo leggermente slittato per completare l’operazione in uscita con il club grigiorosso e per l’impegno tra meno di un’ora e mezzo in casa della Juve.

Foto: Instagram Camara