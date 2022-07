Acerbi ancora contestato. Sarri ferma l’allenamento e chiede rispetto ai tifosi

Non si placano le polemiche intorno a Francesco Acerbi nel ritiro della Lazio. Il difensore è quotidianamente vittima di insulti e contestazioni da parte degli ultras biancocelesti, che da mesi gli intimano di lasciare Roma, dopo uno strappo che si è avuto lo scorso dicembre e mai ricompostosi.

Stamattina, nuovi insulti e polemiche intorno al giocatore, tanto che Maurizio Sarri ha perso la pazienza, ha fermato per qualche minuto l’allenamento e si è diretto verso i tifosi, chiedendo rispetto per il giocatore.

Una situazione non semplice per Acerbi che in realtà si sta guardando intorno per lasciare la Lazio. Come raccontato, ci sono degli attestati di interesse da alcuni club, si è parlato con il Monza, resta vigile anche il Napoli, ma bisogna attendere.

Foto: twitter Lazio