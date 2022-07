Il retroscena: Acerbi, contatti in corso Lotito-Galliani. Una big sullo sfondo

Ieri sera vi avevamo parlato di un sondaggio Monza per Francesco Acerbi, ormai un separato in casa Lazio malgrado un contratto in scadenza nel 2025. Poco fa ci sono stati dei contatti tra Adriano Galliani e Claudio Lotito per capire la fattibilità dell’operazione. Ricordiamo che Galliani aveva già portato Acerbi al Milan, si impone una soluzione dopo la chiusura della trattativa per Romagnoli. Sullo sfondo per Acerbi resta una big che potrebbe essere la Juve se decidesse di prendere due difensori centrali in caso di partenza di de Ligt, ma intanto i dialoghi in corso sono tra Galliani e Lotito.

Foto: twitter Lazio