Acerbi arriva in ritiro, ma è ancora contestazione

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi ha raggiunto il ritiro della squadra capitolina ad Auronzo di Cadore. Ad accogliere il difensore i tifosi biancocelesti che lo hanno continuato a contestare aspramente, con epiteti poco generosi, e invitato a lasciare la Lazio.

La frattura tra il difensore e i tifosi della Lazio sembra insanabile. Una frattura che risale a diversi mesi fa, dalla scorso dicembre, quando ci fu uno screzio tra le parti e un duro comunicato della Curva Nord della Lazio, che invitava il difensore a cambiare aria.

La situazione, quindi, è molto tesa, con il giocatore accolto in malo modo al suo arrivo in ritiro. Acerbi ha ancora 3 anni di contratto con la Lazio, ma certamente viverli con questa atmosfera non gioverà a nessuno.

Foto: Twitter Lazio