Abodi su Jankto: “La società può fare qualche passo in avanti”

Il ministro dello sport Andrea Abodi parla così di Jakub Jankto, che si prepara a tornare in Italia, più precisamente al Cagliari, e che quindi potrebbe diventare il primo calciatore omosessuale della Serie A: “La società probabilmente a livello generale – commenta Abodi a Radio 24 – ancora qualche passo in avanti può farlo. Per quanto mi riguarda Jankto è prima di tutto una persona e secondo è un atleta“. Il ministro conclude così il suo intervento: “Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Non amo le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono”.

Foto: Twitter Sampdoria