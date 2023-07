Abodi si difende: “Assurdo che si dica questo di me”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato a parlare di Jakub Jankto, calciatore omosessuale che è in procinto di passare al Cagliari: “È assurdo che si dica questo di me, è molto lontano dal mio modo di essere” dice Abodi a proposito delle dichiarazioni rilasciate ieri. “Mi sono già messo in contatto con la società ma parlerò anche con il ragazzo. Gli dirò – dice il ministro a La Stampa – che sono felice di quello che ha detto. Se arrivano cento coming out sarà solo positivo, vorrà dire che siamo più civili e aperti”.

Foto: Wikipedia Abodi