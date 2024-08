Inter, terminate le visite mediche per Palacios. Ora la firma

Il difensore Palacios è arrivato ieri mattina a Malpensa, pronto per la nuova avventura con la maglia dell’Inter. Oggi giornata di visite mediche prima all’Humanitas di Rozzano e poi al centro Coni per ottenere l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Infine, si recherà nella sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2029. Il difensore argentino andrà a colmare il vuoto nel ruolo di braccetto di sinistra, in alternativa a Bastoni. Operazione da 6,5 milioni di euro di bonus che, probabilmente, chiude il mercato in entrata dell’Inter.