Palacios è a Milano, pronto per la nuova esperienza con l’Inter

Il difensore Tomás Palacios, è arrivato a Malpensa in questi minuti e si prepara a divenire ufficialmente un nuovo calciatore a disposizione di Simone Inzaghi. L’argentino sosterrà le visite mediche e si unirà poi al gruppo, andando a colmare il vuoto nel ruolo di braccetto di sinistra, in alternativa a Bastoni. Operazione da 6,5 milioni di euro più bonus, che chiude con ogni probabilità il mercato in entrata dell’Inter.

Foto: Sportitalia