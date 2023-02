Hakim Ziyech non sarà un calciatore del PSG. Il comitato legale della Ligue de Football Professionnel avrebbe respinto il ricorso presentato dal club francese, l’ala marocchina – come riportato da fonti francesi – dovrebbe terminare la stagione al Chelsea. Beffati i parigini che confidavano di ottenere un’eccezione per via degli errori attribuiti alla società inglese.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea