Ziyech al PSG è saltato: ecco perché

Sembrava un’operazione di calciomercato chiusa, nella serata di ieri si aspettavano i comunicati ufficiali ma non sono arrivati: niente PSG per Ziyech, resta al Chelsea. Un avvenimento particolare se consideriamo che l’ala marocchina era a Parigi già da ben ventiquattro ore. Qualcosa è andato storto, fonti francesi assicurano che la colpa è da attribuire ai blues: la società inglese avrebbe fatto di tutto per sabotare l’affare e portarlo verso la fumata nera, tant’è che hanno inviato ripetutamente dei documenti errati provocando un ritardo che è stato fatale. Il ventinovenne, classe ’93, ha firmato fuori tempo massimo, quando la sessione di mercato era già conclusa. Non è da escludere l’intervento del PSG, una richiesta di ricorso per via del comportamento avuto dalla squadra di Londra. A breve, sul caso, si pronuncerà il comitato legale della Lega calcio francese, che si riunirà tra poco (10.30). Presto potrebbero esserci aggiornamenti sul fronte Ziyech-PSG.

Foto: Instagram ufficiale Ziyech