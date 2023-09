Zielinski, allarme rientrato: sarà in campo dal 1′ con la Polonia

Stasera alle 20:45 la Polonia scenderà in campo contro le Isole Far Oer per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024. Rientrato il caso Zielinski dopo che il calciatore era rientrato anzitempo negli spogliatoi durante l’ultima seduta. Confermato il report pubblicato questo pomeriggio dalla Nazionale polacca: il centrocampista del Napoli scenderà regolarmente in campo dal 1′. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Kedziora; Skoras, Krychowiak, Zielinski, Kaminski; Lewandowski, Milik

CT: Fernando Santos

ISOLE FAR OER (5-4-1): Lamhauge; ROlantsson, Askham, Faero, Nattestad, Davidsen; Vatnhamar, Joensen, G. Vatnhamar, Bjartalio; Edmundsson

CT: Hakan Ericson

Foto: Instagram Zielinski