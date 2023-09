La Polonia fa chiarezza su Zielinski: “Non c’è nessun infortunio, era solo stanco”

Alcuni media polacchi nelle ultime ore hanno messo in evidenza come Piotr Zielinski non sia riuscito a terminare l’allenamento con la Polonia, alludendo ad un infortunio del centrocampista azzurro. E’ stato lo stesso portavoce della Federazione polacca, Jakub Kwiatkowski, a smentire queste voci tramite delle dichiarazioni rilasciate al portale SportoweFakty WP: “Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci perché è vero che ha terminato l’allenamento prima, ma solo di qualche minuto, non mezzora prima. Zielu è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l’allenamento prima come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari“.

Foto: Instagram Napoli