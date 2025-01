ZAZZA, LA SERATA MAGICA

La Lazio ha perso a Braga nell’ultima gara della League Phase di Europa League. Un ko che però non ha pregiudicato il primo posto nel super girone dei biancocelesti , ampiamente conquistato nelle gare precedenti. Una occasione per mister Baroni di regalare momenti di gloria e lanciare nel grande calcio qualche giovane. In Portogallo è stata la prima volta di Matteo Zazza, difensore della Primavera, che fa così il suo esordio con la Lazio e in assoluto tra i professionisti.

difensore classe 2005 e punto fermo della Primavera biancoceleste, ha festeggiato in Portogallo l’esordio con la prima squadra di Marco Baroni. Il centrale, cresciuto nella Tor Tre Teste, è entrato all’88’ al posto di Luca Pellegrini insieme Mahamadou Balde (ne avevamo parlato qui), altro giovane alla seconda presenza con i grandi dopo i minuti disputati sempre in Europa contro la Real Sociedad. I tifosi laziali metteranno nel dimenticatoio l’1-0 subìto contro il Braga già da stasera, discorso opposto per Zazza che una serata come questa siamo certi non la dimenticherà mai.

Conosciamo meglio il giovane Matteo. Romano e laziale doc, cresciuto come detto nel Tor Tre Teste. Nel 2021 lo preleva l’Ascoli, per l’Under 17. Dopo le sue esperienze con i Picchi, torna a a Roma con la Lazio che nel 2022 lo ingaggia per inserirlo nella sua Under 19 (Primavera).

Zazza è un difensore duttile, può giocare da centrale, anche da braccetto destro in una difesa a tre. Ma anche da esterno destro, il terzino di una volta. Piede destro, abbastanza educato, bravo in fase di spinta e con i cross. Valore attuale di mercato, secondo Transfermarkt, 150 mila euro.

Come detto, i pochi minuti contro il Braga gli sono valsi l’esordio tra i professionisti. Ma nella Primavera è un titolare inamovibile. In stagione ha fatto registrare 21 presenze in campionato di Primavera 1, con un gol. Una presenza anche nella Coppa Italia di categoria. Anche l’anno scorso, nella stagione 2023-24, aveva fatto segnare 21 presenze con la Primavera. E’ un ragazzo che è molto duttile, attento in fase di marcatura, preciso negli interventi. Quello che si nota, infatti, dalle statistiche, solo due ammonizioni nelle due stagioni in Primavera per ora, numeri assolutamente importanti per un difensore.

Può crescere ancora molto, non è escluso che la Lazio lo possa mandare in prestito tra Serie B e Serie A, nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Zazza, a fine gara, visibilmente emozionato, ha così parlato a Sky: “Questa è la notte più bella della vita. Ho lavorato tanto, è un sogno che si realizza, ringrazio tutti perché è bellissimo. Tengo tantissimo alla Lazio, sono 4 anni che sono qui e ho sempre lavorato per questo traguardo, per me, per la mia famiglia e i miei amici. Ho pensato a loro e alla loro gioia. Il mister e i compagni mi hanno detto di stare tranquillo e sereno. Il percorso della Lazio è stato grandioso, la squadra ha lottato fino alla fine. Va bene così. Dedico tutto alla mia famiglia e ai miei amici”.

Foto: Instagram personale