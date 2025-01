BALDE, MAMA SULLE ORME DI KEITA

La Lazio vola in Europa, blindando di fatto il primo posto nella League Phase di Europa League, grazie a una grande vittoria ottenuta contro la Real Sociedad. Un 3-1 che ha permesso a mister Baroni nella ripresa di dare spazio anche a giovanissimi. Nel finale di Lazio-Real Sociedad, il tecnico della Lazio ha fatto debuttare Mahamadou Balde, attaccante della Primavera e fratello di Keita Balde, attaccante con un grande trascorso in Italia, ex Inter e ovviamente Lazio.

Mama Balde è uno dei giovani più interessanti presenti all’interno del settore giovanile biancoceleste. Mahamadou Balde è un attaccante spagnolo di 21 anni (classe 2004) ma di origini senegalesi. Cresciuto e lanciato dall’Unió Esportiva Cornellà (club della quarta divisione spagnola) nell’estate del 2022 è approdato in Italia per vestire la maglia della Nocerina in Serie D. Il ragazzo ha provato a seguire le orme del fratello Keita, classe 1995, di 9 anni più grande. Oggi in forza al Sivasspor in Turchia.

Mama (come lo chiamano gli amici) si è subito messo in evidenza in Italia, facendo benissimo in Serie D con la maglia dei Molossi a Nocera. Dopo aver segnato 5 goal in 17 partite, il 13 gennaio del 2023 è stato ingaggiato dalla Lazio. Inserito nella formazione Primavera ha messo a referto 11 goal e 8 assist in 40 partite, numeri importanti.

Lo score positivo con la Lazio Primavera è continuato anche nella stagione in corso, tanto da guadagnarsi giustamente le convocazioni con la Prima Squadra e giovedì sera il sogno dell’esordio tra i professionisti. Un esordio molto apprezzato dal pubblico dell’Olimpico che ad ogni pallone toccato dal ragazzo applaudiva e urlava per incoraggiarlo.Una bella storia quella dei Balde, figli di senegalesi, emigrati in Spagna e con cittadinanza elvetica. C’è anche un terzo fratello, Ibouraima Baldé, del 1999, che milita in Lega Pro nel Giugliano. Insomma, una famiglia che è riuscita a regalare tre ragazzi al calcio professionistico, ragazzi che con tanti sacrifici stanno riuscendo ad esaudire tutti i propri sogni.

Ora è la volta di Mama, che proverà a giocarsi le sue carte nella Lazio, proprio come fece il fratello Keita.

Foto: Instagram Balde