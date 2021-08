Zappacosta da prestito a definitivo: l’Atalanta ha bruciato la Fiorentina (e le visite programmate)

Davide Zappacosta è stato il nuovo esterno della Fiorentina fino a ieri all’ora di pranzo. E aveva confermato le visite già programmate per oggi. Una staffetta annunciata visto che Lirola è a Marsiglia proprio in queste ore per le visite con l’OM. Poi è successo quello che sul mercato è un classico: un altro club (l’Atalanta) che aveva già cercato Zappacosta con forza per un ritorno molto gradito, ha rilanciato sul cartellino. Non più prestito con diritto, come proposto dalla Fiorentina, ma acquisto a titolo definitivo. Non i 6-7 milioni programmati dai viola, ma almeno un paio in più. La Fiorentina avrebbe potuto pareggiare offerta, come raccontato ieri, e sarebbe stato un investimento importante. Invece ha ormai perso l’autobus: dalle visite programmate a Zappacosta che va a Bergamo.

Foto: Instagram Zapapcosta