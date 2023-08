Zapata-Torino: conferme due giorni dopo. Holm pronto per le visite con l’Atalanta. E Buongiorno…

Duvan Zapata è un obiettivo concreto dell’Atalanta, confermato quando aveva anticipato La Stampa un paio di giorni fa. Sembrava una pista difficile da concretizzarsi, in realtà la situazione è entrata nel vivo nel tardi pomeriggio e, adesso, c’è una prima disponibilità da parte di Zapata che sta ancora riflettendo. Holm sarà il nuovo terzino della Dea, con Soppy destinato a vestire la maglia granata. L’aspetto più sorprendente di tutta questa storia che, all’interno di un fitto dialogo tra Toro e Atalanta, può entrare anche il capitano Alessandro Buongiorno. Poco prima delle 19 c’è stato il via libera di Cairo che ha dato assoluta disponibilità alla cessione. E adesso le parti stanno trattando per completare tutti gli incastri e per annunciare l’operazione. Siamo in una fase abbastanza calda della trattativa, di sicuro Buongiorno sul mercato è una situazione che stupisce…

Foto: Instagram Atalanta