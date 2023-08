L’indiscrezione: Singo al Monaco, conferme totali! Il balletto per Pedersen e l’Atalanta su Holm

Una trattativa nata a sorpresa qualche sera fa e che sta per andare in porto. Wilfried Singo lascia il Torino per andare al Monaco, il club granata aveva chiesto 15 milioni e con i bonus non andremo lontano da quella cifra. Il Torino non avrebbe più potuto resistere visto che l’esterno era in scadenza di contratto. Adesso i granata andranno alla ricerca di un sostituto: piace moltissimo Pedersen del Feyenoord, ma il Sassuolo negli ultimi giorni si è mosso concretamente, in ballo c’è Holm per tutti quelli che cercano un esterno (Atalanta compresa), tenendo conto che per lo specialista dello Spezia ci sono stati sondaggi dall’estero.

Foto: Instagram Singo