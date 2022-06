Zaniolo: tracce di Juve (da gennaio) e di Milan (da aprile). Gli scenari

Nicolò Zaniolo sul mercato non è certo una novità di questi giorni e neanche di un mese fa. Abbiamo sempre detto che molto sarebbe dipeso dal rinnovo con la Roma, evidentemente in alto mare visto che non sono stati fissati – come più volte raccontato – incontri. Anzi, il club giallorosso avrebbe intenzione di esaminare la questione nelle ultime settimane di agosto, ulteriore conferma che poi potrebbe essere tardi in caso di mancato rinnovo. Il rischio sarebbe quello di andare alla sessione di gennaio con una valutazione sempre più bassa. Ecco perché nelle prossime settimane potrà accadere qualcosa di significativo. Abbiamo fatto i nomi di due club: la Juve a fine gennaio, il Milan prima di fine aprile. Per la Juve era una priorità e Zaniolo continua a essere un obiettivo, ma ci sono altre priorità (Pogba in arrivo, la questione esterni offensivi e non solo). Il Milan apprezza moltissimo Zaniolo, non da oggi o ieri ripetiamo, il desiderio forte è quello di dare un’anima italiana alla squadra. Nel casting non ci sono solo italiani, c’è Berardi ma anche De Ketelaere, ma comunque i contatti per Zaniolo ci sono stati e ci saranno. Ora da cosa dipende? Da quanto chiederà la Roma che vorrebbe partire da una base di 50 milioni più bonus. E proprio qui si giocherà la partita.

Foto: Twitter Roma